Camera Buiten de Waterpoort moest veiligheidsgevoel vergroten, maar nu staat deze uit

Altena en Hardinx­veld kunnen aan de bak: er wordt maar weinig tegelge­wipt

Het aantal tegels in Hardinxveld-Giessendam en Altena dat is vervangen door groen is de afgelopen acht maanden blijven steken op ‘slechts’ 2052 stuks. In Altena werden sinds 1871 tegels gewipt, in Hardinxveld 181. Bij het NK Tegelwippen, waaraan 135 gemeenten in Nederland deelnemen, scoort deze regio (nog) niet hoog.

1 september