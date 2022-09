Camera’s Buiten de Waterpoort staan weer aan én blijven aan: ‘Belangrijk dat mensen zich veilig voelen’

met video Man (48) en vrouw (54) dood gevonden in Gorinchem­se woning, politie vermoedt een misdrijf

In een woning aan de Hendrik Verschuringstraat in Gorinchem heeft de politie zondagavond om 18.00 uur een dode man (48) en een dode vrouw (54) gevonden. De gaskraan in de woning stond open, maar de politie denkt dat dit niet de doodsoorzaak is.

12 september