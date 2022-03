CDA Altena schuift Roel Augusteijn naar voren als informateur in Altena

Vluchtelin­gen stemmen ook; ‘In mijn land is het chaos, dus hier stem ik voor democratie en vrij­heid’

In de zogenoemde Arabische Lente begon op 15 maart 2011 de revolutie in Syrië. ,,We wilden democratie en onze mening uiten, maar het is nu helaas een chaos in mijn land” zegt Neveen Dabbagh (41), die sinds zes jaar met man en vijf kinderen in Nederland woont. Recent is ze genaturaliseerd.

16 maart