CDA Altena: ‘Snel beleid nodig om horrorplant te bestrijden’

De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die moeilijk tegen te houden is. De wortels ervan kunnen in kleine kieren groeien en kunnen uiteindelijk gebouwen, leidingen en wegen beschadigen. Daarnaast groeit de plant zo snel dat andere planten niet meer de mogelijkheid krijgen om te groeien.

Meldpunt Japanse duizendknoop is eerste stap in het uitroeien van deze plant in Berg en Dal

Bestrijdingsmiddelen

De partij heeft het college van burgemeester en wethouders in Altena een brief gestuurd met de vraag waarom Altena nog geen plan heeft om de horrorplant te bestrijden. ,,Andere gemeenten hebben dat al, maar op de gemeentelijke website is hierover niets te vinden”, zegt Van Breugel, die ook wil weten welke bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt. ,,Deze plant verdwijnt alleen als alle wortels worden verwijderd en afgevoerd naar een gecertificeerd afvalbedrijf.”

Verder wil hij weten of het college bekend is met de risico’s en gevaren van de Japanse duizendknoop, en of de gemeente een goed beeld heeft van de verspreiding en de aanwezigheid in de Altena. Ook wil van Breugel dat inwoners worden betrokken bij de bestrijding. ,,Zo wordt in een aantal gemeenten aan de inwoners gevraagd hun eigen tuin of terrein op deze plant te controleren en bij signalering de gemeente op de hoogte te stellen. Als we met z’n allen ermee aan de slag gaan kunnen we veel problemen voorkomen.”