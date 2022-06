‘Central Park’ van Arkel - het Waardje - dit jaar nog open

In het gebied, dat in de volksmond het Waardje wordt genoemd, komen onder andere sporttoestellen en picknickbanken te staan. Ook zullen er fruitbomen en inheemse plantensoorten komen. Om dat te realiseren wordt het gebied eerst opgehoogd en de grond geëgaliseerd. In de loop van de zomer zal het terrein dan worden ingericht met nieuw straatwerk, beplanting en inzaaien van struiken.

Voor de werkzaamheden is er veel grond nodig. Daarom worden de komende maanden enkele verkeersmaatregelen genomen. Zo zijn er bij de Schoolstraat verkeersregelaars aanwezig om het verkeer bij de in- en uitrit te begeleiden en worden de parkeerplekken aan de Rietveld gereserveerd voor het vrachtverkeer.

Lange adem

De komst van het Waardje in Arkel kent een lange adem. Al in 2015 werden de eerste plannen ingediend, maar echt van de grond kwamen de plannen niet. Kostenoverschrijding en de stikstofproblematiek gooiden bijvoorbeeld roet in de planning. Wethouder Johan Quik is dan ook blij dat het park in september eindelijk gereed is: ,,Na een lang traject komt het nu dan eindelijk tot een mooi resultaat waar alle bewoners, jong en oud, van kunnen genieten.”