Cheyenne straalt naast Maan op het Knoop Gala: ‘Dromen kunnen echt werkelijkheid worden’

Sleeuwijk­se School­straat heeft een eigen wensboom: ‘Lekker uitpakken, ook voor anderen’

14 december Bewoners van de Schoolstraat in Sleeuwijk hebben een huizenhoge wenskerstboom in hun straat staan. ,,Gewoonlijk versieren we de boel met Halloween. Vanwege het coronavirus hebben we dat dit jaar niet gedaan. Maar helemaal niet doen, voelde ook niet goed. Dus hebben we van de boom in een van de voortuinen een wenskerstboom gemaakt ’’, vertelt buurtbewoner Marco de Paauw.