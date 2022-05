ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over hardrijders bij Bergse Maas

Maatregelen

De partij wil daarom weten of het college op de hoogte is van deze situatie en of het in het bezit is van cijfers over de gereden snelheden op de route. Bovendien wil ChristenUnie Altena weten of en op welke termijn er plannen zijn om de verkeerssituatie te verbeteren. Dit kunnen volgens de partij maatregelen zijn zoals het verhogen van drempels en het aanbrengen van wegobstakels. Daarnaast is de fractie benieuwd of handhaving op basis van ‘positieve beloningen’ mogelijk is.