ChristenUnie wil opheldering over grootschalig zonnepark in Wijk en Aalburg

ChristenUnie in Altena vindt grootschalige zonneparken niet in de gemeente thuishoren. Dat blijkt uit een brief die de partij naar het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd.

Fractievoorzitter Anne Duizer schrijft dat hem ter ore is gekomen dat er plannen zijn voor een groot particulier zonnepark van 30 hectare aan de Biesheuvelweg Wijk en Aalburg. ,,Ondanks dat we een groot voorstander zijn van verduurzaming, zijn we van mening dat zonneparken van deze omvang niet in het landschap van Altena thuishoren.”

‘Een terughoudend beleid’

Duizer wil niet alleen weten of het college van deze plannen op de hoogte is, maar ook of het college het met hem eens is dat deze plannen niet passen in de door de raad in 2020 vastgestelde ‘Uitgangspuntennotitie zonnekader Altena’. Hierin is sprake van ‘een terughoudend beleid’ wat betreft de aanleg van zonneparken.

Het accent in Altena ligt juist op zonnepanelen op daken en kleinschalige zonneparken in de directe omgeving van de dorpen. Door de gemeente zijn vergunningen afgegeven voor grotere parken op de voormalige zuiveringslocaties van waterschap Rivierenland. ,,Bovendien is het uitgangspunt om niet alle benodigde zonneparken in één keer bij één partij te bergen. Dat lijkt nu wel te gebeuren.”

