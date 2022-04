Coalitiepartijen Hardinxveld-Giessendam bespreken in alle rust hoe ze de komende vier jaar verdergaan

Geen informateur of andere adviseurs in Hardinxveld-Giessendam, coalitiepartijen T@B, SGP en ChristenUnie werken samen in alle rust aan de vorming van de nieuwe coalitie. ,,We bespreken met zijn drieën hoe we verder kunnen’’, zegt Trudy Baggerman, lijsttrekker T@B.

De kiezers in Hardinxveld-Giessendam kozen vooral voor continuïteit. Al was de opkomst bij deze gemeenteraadsverkiezing 3,3 procent lager dan vier jaar geleden, toch maakte 62,6 procent van alle stemgerechtigden de gang naar de stembus. Het opkomstpercentage in Hardinxveld-Giessendam was een van de hoogste in de regio.

T@B kwam als grootste partij uit de bus met 2376 stemmen, op de voet gevolgd door de SGP. Slechts zeventien stemmen verschil scheiden de partijen én de SGP kreeg er een zetel bij. Beide hebben vijf zetels. De ChristenUnie (1985 stemmen) heeft er vier. PvdA en CDA kregen er respectievelijk twee en één. Die laatste partij verloor haar tweede zetel, die ze vier jaar geleden nog wist te bemachtigen.

Geen enkele zetel

D66 en Jezus Leeft kregen geen enkele zetel. Met respectievelijk 364 en 100 stemmen spraken ze gezamenlijk iets meer dan 5 procent van de 8809 stemmers aan.

,,De inwoners van Hardinxveld-Giessendam hebben laten zien dat ze alle vertrouwen hebben in ons’’, zegt Baggerman over de samenwerking van de afgelopen vier jaar tussen haar partij, de SGP en de ChristenUnie. ,,En dat staat voorop in onze gesprekken met elkaar. Omdat we er al vier jaar op hebben zitten, kennen we elkaar. Met ambtelijke ondersteuning werken we aan een coalitieakkoord.’’

Daarvoor ligt op dit moment nog geen uitgebreide schets op tafel. Baggerman benadrukt dat de partijen geen haast hebben en vooral goed werk willen afleveren. Een termijn waarop de drie partijen naar buiten treden over de inhoud, wil ze nog niet noemen. ,,Wat we moeten doen, doen we. En dat doen we goed’’, aldus Baggerman.

Volledig scherm Trudy Baggerman. © Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.