Commotie na vondst explosief mengsel in Leerdam: man (28) gearresteerd

VIDEO Concordiab­rug afgesloten, filerijden in Gorinchem

12:35 De Concordiabrug in Gorinchem is deze ochtend afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Automobilisten rijden momenteel dwars door de binnenstad via de Bagijnenwalstraat. Daar is het al aansluiten ter hoogte van parkeergarage Kweeklust.