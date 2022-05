‘Corrupte’ hoofdagent toch niet veroordeeld voor lekken aan criminelen: ‘Er is geen bewijs voor’

corrupt of niet? OM: Lekkende agent zocht op vakantie en thuis 3000 keer naar gevoelige info voor criminelen

Waarom zocht de Gorcumse hoofdagent Mehmet K. buiten werktijd ‘krankzinnig veel’ in politiesystemen naar gevoelige gegevens? Volgens het Openbaar Ministerie dook de diender van de Rotterdamse politie onder meer thuis op de bank én op vakantie ruim drieduizend keer in vertrouwelijke informatie. Inlichtingen die hij daarna zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Zelf zegt de 32-jarige verdachte dat hij als hardwerkende agent simpelweg ‘overijverig’ was. ,,Ik ben nóóit betaald voor informatie.’’

12 mei