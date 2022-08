Creativiteit horeca-ondernemers tot uiterste getest vanwege personeelstekort: ‘Dan maar dicht’

Het was geen last-minute besluit van Bjorn van der Westen om Bij Janne/Hotel De Koppelpaarden in Dussen twee weken te sluiten. ,,Dit is bij ons nog nooit gebeurd. Maar ik heb het al maanden geleden besloten. Dat heeft twee redenen. Aan de ene kant is het sinds de coronatijd veel drukker geworden. Waar we eerst in de weekenden twee speciale gelegenheden hadden, zijn het er nu vier. Allemaal inhaalfeesten die niet zijn doorgegaan vanwege corona.”