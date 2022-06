Crowdfundactie na Alpe d’HuZes-fietsendiefstal levert binnen een dag 2500 euro op voor pabo-student Friso (19)

De kaars die op de Alpe d’HuZes brandde ter herinnering van Bas de Korte, die in 2020 op 26-jarige leeftijd overleed aan kanker, brandt nu weer op zijn graf in Lexmond. Twee dagen na de enorme fietsactie op de Franse Alpe d’Huez, waarbij ruim zestien miljoen euro is opgehaald voor de strijd tegen kanker, zijn ook vader Kees de Korte (51) en broers Friso en Joost (31) weer thuis. Zonder fiets van Friso weliswaar, want die werd op de camping bij de berg gestolen in de nacht na de actie.

Maar thuis in Schoonrewoerd hielden collega's van Kees de Korte, directeur van de Noachschool, een kleine crowdfundactie evenals de Friso’s collega’s van basisschool Herédium in Zijderveld. Ondertussen kreeg Friso in Frankrijk al heel wat geld toegezegd van mede-wielrenners. ,,In Frankrijk was het al een en al saamhorigheid onder de deelnemers die aan Friso vroegen om een ‘tikkie’ te sturen zodat ze iets voor hem konden betekenen’’, vertelt Kees de Korte.

Korting

,,Eenmaal in de auto onderweg naar huis bedachten we om een crowdfundactie op te zetten. Het is echt heel bijzonder dat het geld door zoveel lieve mensen is overgemaakt. We waren onderweg naar huis en zagen dat het Facebookbericht meer dan tachtig keer gedeeld is en de teller van de actie steeds verder opliep.’’

Geld dat extra overblijft gaat direct naar KWF Kankerbestrijding, laat De Korte weten. Inmiddels is het benodigde bedrag binnen en heeft Friso ook al een nieuwe fiets op het oog. ,,We moeten nog gaan kijken, maar de eigenaar is een man van in de zestig die de fiets voor Alpe d’HuZes gebruikte. Hij had gehoord over de diefstal en gaf direct korting, weer zo ontzettend aardig.’'

