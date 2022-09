Daphne en Igor hebben een stadswoning, met zicht op de Lingehaven én de Merwede

BINNENKIJKEN Hans en Wilma wonen in een boerderij uit 1851: ‘Soms staat er iemand aan de poort die hier gewoond heeft’

Een oude boerderij uit 1851 is de woonplek van Wilma (51) en Hans van den Heuvel (53), aan de Achterdijk in Arkel. Er zit zelfs nog een oude broodoven in.

23 september