Dat drijfhoutkunst wel degelijk kunst kan zijn, laat Ariena Ruwaard in Kruitmagazijnen Gorinchem zien

Vrijwilli­gers zijn van levensbe­lang om grote branden zoals die in de flat in Dordrecht te blussen: ‘Essentieel’

In een mum van tijd stonden brandweerlieden dinsdag paraat om de heftige brand aan de Troelstraweg in Dordrecht te bestrijden. Niet alleen beroepskrachten, ook vrijwilligers sprongen bij. ,,We zagen al snel dat de brand heel groot was en schaalden op. Met één druk op de knop werden alle omliggende kazernes opgeroepen.”

8 mei