De dagwinkel wordt, dankzij de steun van honderden buren, dan tóch gered: 'Dit geef een enorme push’

Even leek het erop dat de torenhoge energierekening de Dagwinkel van Ad en Tineke de Jong uit Schoonrewoerd de das om zou doen. Maar er gloort hoop aan de horizon nu honderden dorpsgenoten de handen ineen slaan. ,,Dit geeft een enorme push. We zien nu weer volop perspectief.”

De verbazing is nog duidelijk hoorbaar in de stem van Ad de Jong (64). Twee weken geleden kondigde de ondernemer nog het einde van zijn winkel aan, nu hij de torenhoge energierekening - een bedrag dat van 1100 naar 4100 euro per maand zou stijgen - niet meer kon opbrengen. Maar nu ziet de toekomst er een stuk rooskleuriger uit.

Boven verwachting

Dat heeft alles te maken met honderden mensen die maandag hun weg naar het dorpshuis en Partycentrum Schoonrewoerd wisten te vinden. Op die plek vond die avond een informatiebijeenkomst plaats over de toekomst van de geliefde buurtsuper. Eentje waar veel mensen oren naar hadden, vertelt De Jong. ,,We hadden vooraf geen idee wat we konden verwachten, maar het was een verrassend hoge opkomst. Ik denk zelfs dat het er de laatste jaren nog nooit zo druk is geweest in het Partycentrum als maandag.”

De Jong schat het aantal aanwezigen op 250 tot driehonderd mensen. Die luisterden allemaal aandachtig naar het idee van Ad en Tineke om de winkel vanaf 2023 voort te zetten onder het beheer van een stichting. Een stichting die gedragen wordt door inwoners van het dorp. Dat is dan ook de enige manier waarop het voortbestaan van de supermarkt gegarandeerd kan worden, aldus De Jong.

Quote Als de winkel verdwijnt, wordt het hart uit het dorp getrokken Ad de Jong

,,Zelf de Dagwinkel blijven draaien is geen haalbare kaart. Daarvoor zijn de investeringen - zeker gezien ons naderende pensioen - te hoog. Wachten op overheidsbeleid voor ondernemers duurt te lang. En een andere talentvolle ondernemer vinden om de zaak over te nemen? Ook niet realistisch, want de winkel is daar te klein voor. Sterker nog: de ondernemer die hier interesse in had, heeft zich een paar weken geleden teruggetrokken. Hij durfde het in deze onzekere tijden niet aan. Ik geef hem groot gelijk.”

75.000 euro

Daarmee blijft er nog één optie over: een beroep doen op de inwoners van het dorp zelf. ,,Als de winkel verdwijnt, wordt het hart uit het dorp getrokken. Dat kunnen we met de oprichting van een stichting voorkomen. Om dat mogelijk te maken is 75.000 euro nodig - geld dat we van donateurs hopen te ontvangen. Daarmee worden alle diepvriezers en koelers tot ‘het modernste van het modernste’ vernieuwd. Dat gaat een energiewinst opleveren die de winkel weer nieuw perspectief voor de toekomst geeft.”

Om de stichting van de grond te krijgen is er nog iets nodig: een bestand met vrijwilligers die klusjes in- en voor de winkel willen uitvoeren. ,,Ook met de nieuwe apparatuur zal de energierekening hoog blijven. Het verlagen van die kosten bereik je het snelst door te saneren in personeelskosten. Als we die werkzaamheden kunnen verdelen onder vrijwilligers - die zich bijvoorbeeld een uurtje per week inspannen - dan scheelt dat enorm. Ik zal ze dan de komende jaren coachen.”

Quote We hopen een moderne winkel neer te zetten, waar mensen nog jarenlang in het dorp kunnen winkelen Ad de Jong

Dat zijn dorpsgenoten zich in het idee van De Jong kunnen vinden, blijkt uit de toezeggingen die nu al worden gedaan. Daarmee is de eerste 20.000 euro al binnen. Ook het aantal vrijwilligers blijft groeien. ,,We zijn daar zó blij mee”, lacht De Jong. ,,Dit geeft een enorme push om door te gaan met ons plan. We hopen daarmee een moderne winkel neer te zetten, waar mensen nog jarenlang in het dorp kunnen winkelen. Daar streven we naar.”

Op 8 oktober moet blijken of er voldoende animo is om de plannen van het ondernemerspaar uit te werken.Tot die tijd kunnen geïnteresseerden hun steun kenbaar maken door langs te lopen of door te mailen naar info@dagwinkelschoonrewoerd.nl.



