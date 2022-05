De grootste scheepvaartbeurs in het land brengt maritieme ondernemers samen: ‘Dé plek om elkaar weer te zien’

Het ‘gele goud’ volop in bloei in Uppel

Het is ieder jaar weer een lust voor het oog. Het koolzaad dat de bermen en velden in de regio, zo ook hier in Uppel, heldergeel kleurt. Daar zijn de bijen, fotografen en voorbijgangers die genieten van de gouden gloed, maar wat blij mee.

