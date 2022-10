De hulp komt niet meer elke week in Gorinchem en Molenlanden en zo wordt de wachtlijst korter

Drechtste­den zitten gunstig met energiever­bruik; Molenlan­ders wacht hoge rekening

In de helft van 52 Zuid-Hollandse gemeenten ligt het gemiddelde gasverbruik per huishouden onder de 1200 kuub die voor volgend jaar is ingesteld als verbruiksplafond. Qua stroomverbruik zit bijna de helft van de gemeenten boven het plafond van 2900 kWh per jaar. In de Drechtsteden zitten Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Papendrecht op beide energievlakken aan de ‘goede kant’ van de streep.

20 oktober