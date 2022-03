De limoncello van Gorcumer Robertino Lotto behoort volgens kenners tot de lekkerste van de wereld

Zijn LimonTino limoncello is volgens de vakjury niet alleen zacht, maar geeft ook een goed gevoel en blijft in de mond rondzingen. De juryleden keurden de limoncello blind.

Lotto is blij met de hernieuwde erkenning . Hij maakt zijn limoncello volgens een oud familierecept en is de vierde generatie die de drank produceert. De citroenen worden door familie vanuit Sardinië naar Lotto verscheept om zijn prijswinnende limoncello te maken.

Ook twee keer brons

De KEI-likeur wordt specifiek verkocht in Noord-Brabant. De naam is bewust gekozen voor die regio, omdat ‘kei’ staat voor alles wat goed, leuk en lekker is. In Gorinchem staat deze drank in de schappen bij de slijter onder de naam Fortezza, maar is ook bekend als Vestingstad-likeur.