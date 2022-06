De middeleeuwen herbeleven in Altena

Bezoekers kunnen dat weekeinde ervaren hoe de mensen vroeger leefden en werkten. Hoe ambachtslieden en handelaren in de middeleeuwen de mooiste voorwerpen en gereedschappen konden maken met slechts hun handen. Er is middeleeuwse muziek, middeleeuws bier en eten. Verder zijn er een paarden- en roofvogelshow en bezoekers kunnen zelf boogschieten of een katapult afschieten.

Veldslag van 1393

Dit alles vormt de opmaat naar iets groters. Want wanneer de spanning stijgt in het kampement en de ridders en soldaten hun harnassen en wapens beginnen te poetsen en te verzamelen, is het bijna zo ver. Dan wordt de grote middeleeuwse veldslag van 1393 nagespeeld. De Graaf van Holland heeft de moord op zijn vrouw en commandant aangegrepen om een veldtocht te beginnen tegen de Hoekse edelen. De Hoekse en Kabeljauwse Twisten laaien weer op. Zijn zoon, medeplichtig aan het moordcomplot, is gevlucht naar Slot Altena. Een bijna tien meter hoge replica van dat kasteel moet de sfeer daarbij verder verhogen.

In juli 2018 werd in de brandende zon voor de eerste keer een gevecht tussen de legers van de heren van Holland en die van Altena nagespeeld. De gelegenheid was toen de start van de nieuwe fusiegemeente Altena. Ook was het destijds exact 625 jaar geleden dat Slot Altena in brand werd gestoken tijdens het beleg tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. In 2021 zou de tweede editie hebben plaatsgevonden, maar vanwege de coronamaatregelen kon die toen niet doorgaan.

Kaarten voor het evenement op het terrein aan het Hoekje zijn te koop via slagomaltena.heerenvanaltena.nl.

