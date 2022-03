De muskusrat is klein van stuk, maar groot in impact: ‘Vroeger ving ik er wel honderd per dag, gekkenwerk!’

Zo’n 25.000 moet Dirk Jan den Hartog (55) er in zijn leven gevangen hebben. Vroeger, toen hij als 25-jarige jongen met het beroep begon, waren dat er 5000 per jaar. Goed voor soms zelfs 100 stuks per dag. ‘Gekkenwerk’, voegt hij direct lachend aan die cijfers toe. Nee, die aantallen kan hij zich nu niet meer voorstellen. Tegenwoordig is hij blij als hij überhaupt een muskusrat in een van zijn vallen treft.