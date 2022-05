De ooievaar is helemaal terug!

Wat doen we met de 50 mil­joen?

Meivakantie. Pa, ma en twee jochies stapten in Dordrecht in de trein. ‘Op naar Gorinchem,’ riep vader met de blijmoedigheid alsof hij de gymnastiekles aankondigde waar niemand zin in had. Ik begreep dat het hier een dagtripje betrof.

2 mei