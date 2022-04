De schaduwzijde van het zonnepark in Nieuwendijk

Hermen Vreugdenhil uit zijn kritiek als omwonende, maar kan de kennis die hij heeft opgedaan als lid van Provinciale Staten (hij is 12 jaar statenlid geweest voor de ChristenUnie-SGP) en gemeenteraadslid van de voormalige gemeente Werkendam niet wegpoetsen. Een van de laatste dingen waar hij aan werkte als statenlid was een set regels waar nieuwe zonneparken in Brabant aan moeten voldoen. Het is dan ook extra zuur dat hij in zijn werkkamer boven uitkijkt op een zonne-energiepark dat ,,Er tussendoor is geglipt.”