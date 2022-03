De tuin alvast lenteklaar maken? Inwoners van Vijfheerenlanden kunnen gratis compost ophalen

De compost zal onder andere gestort worden bij de volkstuinen aan de Aaksterveldsesteeg in Ameide, nabij de groenstortplaats in Lexmond en bij de Duurzaamheidsring in Meerkerk. Wanneer de bodemverbeteraar hier precies verschijnt, is onduidelijk. ,,Vanwege transport en planning is dit niet exact te zeggen", aldus de gemeente op haar website. ,,Houd dit vooral zelf in de gaten.”