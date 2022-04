De vonken vliegen er vanaf bij de visarenden van het webcamnest: ‘Er wordt de hele tijd gepaard’

Er hangt liefde in de lucht in de Biesbosch. Letterlijk. Want op het webcamnest van de visarenden in het natuurgebied is het één en al actie sinds het vrouwtje afgelopen weekend terugkwam op het nest. Dat belooft weer mooie beelden voor vogelliefhebbers over heel de wereld, van paringen, eieren en jongen, verwacht boswachter Harm Blom.