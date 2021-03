De voormalige dokterswoning van Annemie moest flink verbouwd worden: ‘Het was een schrootjesparadijs’

Alleen al de entree van het huis is bijzonder: achter twee grote, originele deuren gaat een indrukwekkende hal schuil. Marmer op de vloer, hoge plafonds. Sowieso heeft het huis van Annemie sfeer: overal zijn hoge ramen en plafonds te vinden, vensterbanken waar je kunt zitten en inpandige luiken die het karakter van weleer laten zien. Precies op zulke authentieke zaken viel Annemie 15 jaar geleden toen zij in het huis kwam wonen.

,,Mijn man en ik zochten een groot huis om in te wonen en te werken. Ik wilde daarbij graag middenin een dorp wonen en niet ergens achteraf. Dit huis biedt alles: veel ruimte en qua locatie pal in het hart van het dorp, met uitzicht op het dorpsplein. Tot de jaren 70, 80 hebben er altijd dokters gewoond. Als een dokter vertrok, kwam de volgende erin wonen. Op een gegeven moment is dat gestopt.’’

Volledig scherm Het kantoor van Annemie is de vroegere praktijkruimte van de dokter. © Cor de Kock

,,Je ziet niets meer terug van de tijd toen dit een dokterswoning was. Maar mijn kantoor is de vroegere praktijkruimte van de dokter en in de tuin is nog een ruimte te vinden die vroeger het koetshuis van de dokter was. Daarin zit nu nog een kantoorruimte, maar je kunt er natuurlijk ook een extra woonruimte van maken. De woning is door de jaren heen aangepast. Zo is het huis steeds een beetje groter geworden.’’

Overal schrootjes

Ook de inrichting is veranderd. Daar kan Annemie over meepraten, want toen ze vijftien jaar geleden de sleutel kreeg, zag het er binnen heel anders uit dan vandaag de dag en daar is zij maar wat blij om. ,,Overal zaten schrootjes, alles was donkergroen gekleurd. Het was een groot schrootjesparadijs! En laat ik daar nu net niet van houden. Wij hebben alles wit geverfd en de luiken en vensterbanken weer tevoorschijn gehaald, want dat zijn van die karaktervolle zaken. En toen we het tapijt in mijn werkkamer weghaalden, kwam er een fantastische eikenhouten vloer onder vandaan. Zoiets wil je toch niet verbergen?’’

Volledig scherm Het hele huis werd verbouwd. © Cor de Kock

,,Drie maanden lang is er fulltime verbouwd. Iemand had het willen moderniseren, maar dat vonden wij niet echt wat. Vandaar dat we allerlei zaken teruggebracht hebben naar de tijd van toen. De ziel van het huis kwam weer terug. Die ziel voel je al wanneer je het huis binnenstapt, vind ik.’’

Joekel van een huis

Het woonplezier zit voor Annemie niet alleen in het huis zelf en het karakter ervan, maar ook in de herinneringen die ze door de jaren heeft verzameld. ,,Dit huis is legendarisch vanwege de feesten die de kinderen hielden toen ze op de middelbare school zaten. We hebben achter namelijk een diepe tuin en die is ideaal voor feesten, voetbal of hockey. Maar nu alle drie de kinderen binnenkort het huis uit zijn, is het pand te groot geworden. Daar komt nog bij dat mijn man en ik sinds kort zijn geschieden. Het is een joekel van een huis, dat weer allerlei mensen en vooral ook leven verdient.’’

Het huis in Schoonrewoerd staat voor 925.000 euro te koop. ,,Ik zou hier eigenlijk nooit meer weg willen, maar ik verkoop het toch. Met wat voor gevoel ik straks afscheid neem? Met een emotioneel gevoel – de kinderen zijn hier opgegroeid en dat maakt het speciaal. Maar ik vind ook dat je een huis niet bezit; je woont er een tijd en geeft het dan door, in de hoop dat er goed voor wordt gezorgd.’’

Volledig scherm Het huis heeft een diepe tuin, die is ideaal voor feesten. © Cor de Kock

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.