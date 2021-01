De zwarte soldatenvliegen gaan onze wereld redden (en ze komen uit Giessenburg)

Inbrekers met boormachi­ne zijn weer in Altena, dit keer inbraakpo­gin­gen in Werkendam

15 januari Inbrekers hebben in de gemeente Altena opnieuw geprobeerd woningen binnen te komen door gaatjes te boren in kozijnen van ramen en deuren. Bij in elk geval twee huizen aan de Richter in Werkendam troffen de bewoners boorgaten aan.