Defensie vindt afstand tot dorp niet van belang: ‘Als landsbelang zo groot is, geef Defensie dan een vrijbrief’

Ad van Krieken, CDA-raadslid in West-Betuwe, inwoner van Herwijnen en voorzitter van het plaatselijke dorpshuis, kan er niet over uit. Daags na de mededeling van staatssecretaris Christophe van der Maat, dat de nieuwe radartoren voor defensie ondanks twee moties van de Tweede Kamer toch echt in Herwijnen moet komen, is hij ronduit verbolgen: ,,Ze hebben de mond vol van participatie, het mocht wat. Op de eerste informatie-avond moesten we zelfs onze mobieltjes inleveren, dan komt er uiteindelijk een onderzoek naar andere locaties en hoor je vijftien maanden helemaal niets. Nu komt daar als een duveltje uit een doosje zo maar uit dat Herwijnen toch de beste plek is. Zelfs als gemeenteraadslid verlies ik op deze manier mijn vertrouwen in de overheid.’’