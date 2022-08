Dertig hooibalen in brand bij afrit Noordeloos A27

Bestuurder is scooter ‘kwijt’ en meerdere processen-ver­baal rijker

De wijkagenten in Altena kennen hun klanten. Tijdens een surveillance zagen zij een scooterrijder die hen bekend voorkwam, omdat hij in Sleeuwijk voor veel overlast zorgt. De bestuurder kreeg diverse processen-verbaal en de scooter is ‘uit het verkeer genomen’.

