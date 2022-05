Deze maand meet je gratis je bloeddruk in de bieb in Altena

Politie: Koningsdag in regio rustig verlopen

Koningsdag in de regio is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. De politie Rotterdam-Rijnmond spreekt van een ‘doodnormale, menselijke Koningsdag’. In totaal zijn er woensdag 27 mensen in het hele district aangehouden. Ook in Noord-Brabant bleef het rustig.

28 april