Dichter Marcel Vaandrager maakt lied over roken: ‘Ontmoedigen, maar wel jaarlijks accijns innen’

Waar gaat Het Rokerslied over?

,,Het komt uit mijn theatervoorstelling waarin ik een conference hou over de roker. Dat die is verbannen naar een hok of een cel en letterlijk te kijk wordt gezet. Tegelijkertijd is het de schatkist die enorm profiteert van de rokers. En dan hoor je vaak dat rokers de samenleving ook heel veel geld kosten.”

Dat is niet waar?

,,Rokers gaan gemiddeld jaren eerder dood. Niet-rokers leven langer en hebben veel meer zorg nodig. Bovendien kunnen rokers minder van hun pensioen genieten. Niet-rokers kosten de maatschappij onderaan de streep meer geld dan rokers.”

Rook je zelf?

,,Hooguit een enkele keer een sjekkie na een optreden, meer niet.”

En nu een carnavalslied?

,,Het Rokerslied is al via Spotify te beluisteren. Onlangs belde ik een producer op. Hij was vooraf niet enthousiast over het idee, met name omdat hij fel tegen roken is. Maar meteen nadat hij het nummer had beluisterd, belde hij terug en zei dat dit lied wel iets kon worden.”

En?

,,Ik gooi alles in de strijd om het lied te pluggen. Ik heb al wel tegen mijn vrouw Irene gezegd dat de kans dat we de kosten terugverdienen nihil is. Het kost ook ongelofelijk veel moeite om het nummer te pluggen. Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met radioland, maar je komt er gewoon niet tussen.”

En nu?

,,Radiostations op internet, lokale radiozenders en carnavalsverenigingen benaderen. En hopen dat Het Rokerslied veel wordt aangevraagd door luisteraars. En vlak voor carnaval komt het lied ook uit op vinyl.”

