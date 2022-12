Dierenasiel verbijsterd over dumpen kitten in vrieskoude Biesbosch: ‘Hebben ‘m net op tijd ontdekt’

Matthijs en Ruben maken jongens­droom waar met de handel in sportieve bolides: ‘Het is een gekkenhuis’

Twee jonge kerels uit Nieuwendijk leven hun jongensdroom met de handel in sportieve en exclusieve auto's. Hun bedrijf Maasdijk Automotive ging in 2019 van start, en groeit zo hard dat ze volgend jaar in Werkendam een groot nieuw bedrijfspand neerzetten. ,,Natuurlijk moet er ook winst gemaakt worden, maar we zijn de hele dag aan het genieten. We mogen gewoon doen wat we leuk vinden.”

10 december