Dierenbeulen doden negen zwanen in twee dagen tijd

Toen vanochtend de melding binnenkwam, ging er bij De Boom meteen een belletje rinkelen. ,,Als er een melding binnenkomt van één dode zwaan, dan kijken we ter plaatse altijd goed rond. Vaak komen we dan meerdere gedode dieren tegen.’’

Dat was ook nu het geval. Er bleken zondagochtend niet drie, maar zes gedode vogels in het kanaal bij Lexmond te drijven. Zaterdag had de dierenambulance al drie omgebrachte zwanen uit het water gevist in Oud-Alblas. De teller staat daarmee op negen zwanen in twee dagen tijd. ,,De situatie begint heel nare vormen aan te nemen’’, stelt De Boom, die medebestuurder is van de dierenambulance.