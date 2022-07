Dieven betrapt bij jachthaven Arkel, politie zoekt eigenaren buitenboordmotoren

Kringloop Vijfheeren­lan­den in Leerdam gaat verder onder nieuwe naam Opnieuw & Co

Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam, gevestigd aan de Techniekweg 5, heeft een nieuwe naam: Opnieuw& Co. De Kringloop en Opnieuw & Co zijn dit jaar gefuseerd, nu heeft ook de winkel een andere naam gekregen. ,,Samen staan we sterker", aldus de organisaties.

6 juli