Dieven slaan slag en maken grote stroomkabels buit op Stedin-terrein in Arkel

Rechtszaak ‘Vriend’ van zoon belandt vechtend met vader in de bosjes: ‘Kreeg geen adem meer’

Hij kwam naar eigen zeggen langs om een ruzie ‘op te lossen’ met een vriend, maar vijf minuten later lag Lennart de J. (20) uit Streefkerk rollebollend met diens vader in de bosjes. Hij zou de man hebben mishandeld, maar volgens De J. was hij zelf slachtoffer. ,,Ik kon geen kant op.’’

22 juni