Dijkwoning in Schoonrewoerd krijgt splinternieuw rieten dak (en dat is een flinke klus)

Wie wordt de opvolger van kinderbur­ge­mees­ter Fedde (11) in Molenlan­den?

Een jaar lang was Fedde (11) kinderburgemeester van de gemeente Molenlanden, in december draagt hij dat stokje over. De vraag is alleen: aan wie? Tot 13 oktober kunnen kinderen uit groep 7 van de gemeente zich voor deze positie aanmelden.

16:00