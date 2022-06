Directeur bibliotheek Lek en IJssel trekt aan de bel: ‘Bibliotheken nu belangrijker dan ooit’

Nederland heeft een ‘serieus probleem’ met laaggeletterdheid, weet Gert Staal, directeur van Bibliotheek Lek & IJssel. Hij betreurt daarom dat er in het coalitieakkoord van de gemeente Vijfheerenlanden ‘geen woord’ over de bibliotheek in de regio wordt gezegd.

,,Acht procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd”, zegt Staal. ,,Een serieus probleem. En dan is er ook nog twintig procent van de bevolking die zich slecht digitaal kan redden. Daar móet iets aan gebeuren, want het probleem wordt in de toekomst zeker niet kleiner.”

Het is daarom belangrijk dat ook de lokale politiek de bibliotheek in het vizier heeft, vindt hij. ,,Bibliotheken zijn nu, meer dan ooit, nodig om achterstanden in basisvaardigheden terug te dringen. Ik vind het jammer, en eerlijk gezegd ook verbazingwekkend, dat er met geen woord over de bibliotheek in het nieuwe coalitieakkoord van gemeente Vijfheerenlanden gesproken wordt. In het akkoord staan de prioriteiten van de coalitie, daar zou de bibliotheek er één van moeten zijn.”

Quote Dat het niet benoemd wordt, betekent niet dat we het niet in beeld hebben. Deze onderwer­pen zijn voor ons ook belangrijk Marieke van der Spek-den Besten

Een mening waar Dico Baars, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zich in kan vinden. Hij sprak het college en de raad woensdagavond dan ook toe over het onderwerp. ,,Tijdens een werkbezoek aan De Wijkwinkel in Vianen, vorige week, werd mij weer duidelijk wat de gevolgen zijn van niet kunnen lezen of rekenen”, zegt hij. ,,En hoe belangrijk het is dat er voorzieningen zijn, waarmee we mensen helpen om mee te doen in de samenleving.”

Onbegrijpelijk

,,Tegen deze achtergrond vinden wij het echt onbegrijpelijk dat het akkoord met geen woord rept over bibliotheken of kinderopvangorganisaties. Een gemiste kans, dus. We snappen natuurlijk dat je in het akkoord niet alles kunt benoemen, maar het is gek dat er niet over dit probleem gesproken wordt.”

Op vragen van Baars benadrukte CDA-fractievoorzitter Marieke van der Spek-den Besten, die met haar partij in de coalitie zit, dat de bibliotheek niet vergeten wordt. ,,Dat het niet benoemd wordt, betekent niet dat we het niet in beeld hebben. Deze onderwerpen zijn voor ons ook belangrijk.”

