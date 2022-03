Dit de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Vijfheerenlanden: VHL Lokaal grote winnaar

VHL Lokaal heeft met overmacht de gemeenteraadsverkiezingen in Vijfheerenlanden gewonnen. De partij haalde bijna een kwart van de stemmen binnen, 5183 in totaal. Zij worden gevolgd door CDA (4582) en SGP (3221).

Bij vrijwel iedere nieuwe uitslag die binnen sijpelt, klonk er woensdagavond hard gejuich vanaf de tafel van lokale partij VHL Lokaal. Die partij wist in Vijfheerenlanden in bijna in alle zevenentwintig stembureaus de meeste stemmen te bemachtigen. Met 5183 stemmen zijn zij dan ook grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

VHL Lokaal wordt gevolgd door het CDA (4582) en de SGP (3221), die traditiegetrouw hoge ogen gooien in de gemeente. Na hen stemde inwoners op de VVD (3127), ChristenUnie (2648), D66 (2346), PvdA (1872) en GroenLinks (1182).

,,Geweldig”, glundert VHL-Lokaal lijsttrekker Teus Meijdam na afloop. ,,Dit is wat we gehoopt, maar niet verwacht hadden. Ik denk dat deze uitslag te maken heeft met een aantal factoren. We hebben het goed werk geleverd in de raad en goed campagne gevoerd, maar ook echt geprofiteerd van de onvrede die onder mensen leeft. Dat heeft ons echt geholpen.”

Zetelverdeling

De voorlopige uitslag levert VHL Lokaal, met verdeling van de restzetels, 7 van 31 zetels in de gemeenteraad op. Dat is een stijging van 3 zetels ten opzichte van vier jaar geleden. Ook de VVD stijgt één zetel (van 3 naar 4), de rest van de partijen levert zetels in. Het CDA gaat respectievelijk van 7 naar 6, SGP van 5 naar 4, en de PvdA van 3 naar 2 zetels. ChristenUnie (4), D66 (3) en GroenLinks (1) blijven gelijk.

Volledig scherm Vreugde bij VHL Lokaal, de grote winnaar in Vijfheerenlanden. © Gijs Kool

Opkomst

In totaal wist 52 procent (24161) van de stemgerechtigden in de gemeente de weg naar de stembus te vinden. Een significant hogere opkomst dan vier jaar geleden, toen tijdens de herindelingsverkiezingen ‘slechts’ 20004 stemgerechtigden (46,3 procent) hun stem uitbrachten. Dat die trend doorbroken werd, was aan het begin van de avond al duidelijk, toen de stembureaus van de kleinere kernen Hei- en Boeicop en Zijdeveld de opkomst respectievelijk 58 en 68 procent bleek te zijn. ,,Ook daar significant hoger dan vier jaar geleden”, aldus Sjors Fröhlich. ,,Daar ben ik heel blij mee.”

Bekijk hier de uitslagen van alle gemeenten in Rivierenland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.