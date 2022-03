Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Altena

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Altena is binnen: Het bleef tot de laatste vier stembureaus spannend, maar het CDA is met 8 zetels de grootste partij in de gemeenteraad. Nieuwkomer Vrije Volkspartij Altena verovert 2 zetels. De VVD verliest 1 zetel en komt uit op 2. De andere partijen behouden het zetelaantal dat ze hadden.

De gemeente Altena heeft een opkomstpercentage van 56,31 procent. Net iets meer dan bij de verkiezingen in 2018 toen gestemd kon worden voor de nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente Altena. Toen was de opkomst 52,14 procent. Burgemeester Egbert Lichtenberg is blij dat toch meer dan de helft van de inwoners gebruik heeft gemaakt van hun stemrecht voor de gemeenteraad. ,,De kiezers zijn de echte winnaars van de avond", aldus de burgemeester.

CDA opgelucht

In de raadszaal presenteerde hij woensdagavond steeds in blokjes van vier of vijf stembureaus de uitslag van de verkiezingen. Tot het laatste moment leek het dat het CDA 1 zetel in zou gaan leveren, maar tot opluchting van lijsttrekker en wethouder Roland van Vugt slaagde het CDA er in het zetelaantal te consolideren. ,,Als het 7 zetels waren geweest, was ik niet teleurgesteld geweest. Want de landelijke situatie van het CDA heeft ook invloed hier op gemeentelijk niveau. De stemmen vanuit Nieuwendijk en Dussen, die het laatste bekend werden, hebben het voor ons goedgemaakt.”

Volledig scherm Er werd met spanning gewacht in de raadszaal in Altena op de verkiezingsavond. © AD

Grote afwezige op de verkiezingsavond was lijsttrekker Henno Timmermans van de nieuwe partij Vrije Volkspartij Altena. Zijn partij komt met 2 zetels nieuw in de raad. ,,Hij is lekker thuis, maar hij komt nog wel", zei nummer 2 Wim Verbaarschot aan het begin van de avond. Om middernacht was Timmermans echter nog niet gesignaleerd. Wim Verbaarschot is tevreden met de behaalde zetelwinst, maar had gehoopt op 4 zetels. ,,Dan kun je als fractie echt iets voor elkaar krijgen. Maar dat wordt ons toekomst-streven. Nu 2 zetels en de volgende keer door naar 4.”

Quote Nu 2 zetels en de volgende keer door naar 4 Wim Verbaarschot, Vrije Volkspartij Altena

Lijsttrekker Pim Bouman van de VVD baalt van het verlies van 1 zetel. ,,Geen idee hoe dit komt. En ik heb ook geen idee waar onze stemmen naar toe zijn gegaan. Helaas, het is zo.”

Zetelaantal gelijk

AltenaLokaal (6), de Staatkundig Gereformeerde Partij (5), ChristenUnie (4) en Progressief Altena (4) behouden allemaal het zetelaantal dat ze hadden.

Donderdag 17 maart maakt de gemeente op de gemeentelijke website bekend welke kandidaat-raadsleden in de gemeenteraad gestemd zijn.

Bekijk hier de uitslagen van alle gemeenten in Rivierenland.

