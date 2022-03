Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Hardinxveld-Giessendam

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Hardinxveld-Giessendam is binnen: T@B is de grootste, op de voet gevolgd door de SGP. Op 3 staat de ChristenUnie, PvdA op 4 en CDA op de vijfde plek.

De verkiezingsstrijd in Hardinxveld-Giessendam is uitgemond in een heuse thriller. Met slechts zestien stemmen verschil - volgens de voorlopige uitslag - zijn T@B en SGP als de winnaars uit de bus gekomen. Ze behaalden respectievelijk 2375 en 2359 stemmen.

De kiezers in Hardinxveld-Giessendam maken hun naam in de regio als trouwe stembusgangers waar. Al lag het opkomstpercentage met 62,6 procent een klein beetje lager dan vier jaar geleden. Toen kwamen er 65,8 procent van de kiezers naar de stembus.

Tevreden over de opkomst

Burgemeester Dirk Heijkoop is desondanks tevreden over die opkomst. Vier jaar geleden nog maakte hij een ludieke video om kiezers te lokken: zijn gemeente telt er nu 14.126. In die video sprong hij uit het raam van zijn burgemeesterskamer. ,,Het was nog even spannend. In de ochtend en middag bleef de opkomst achter, maar in de avonduren hebben we een mooie eindspurt gemaakt.’’

Na het tellen van de eerste stemmen die maandag en dinsdag al werden uitgebracht ging T@B op kop, maar de lokale partij wordt op de voet gevolgd door de SGP en ChristenUnie. Die beide partijen gingen ook vier jaar geleden nek aan nek: toen was er slechts een kleine driehonderd stemmen verschil.

Virtuele winnaar

Deze strijd zette zich ook de rest van de avond door, maar het speelveld werd verlegd naar het lokale T@B en de SGP. Die laatste partij was de virtuele winnaar, want ze behaalde als enige winst ten opzichte van 2018. Volgens de voorlopige uitslag heeft de SGP 46 stemmen meer dan vier jaar geleden. Alle andere partijen die al in de raad zaten, kregen minder stemmen.

Die winst vertaalt zich voor de SGP zelfs in een extra raadszetel, waardoor de partij van lijsttrekker Arjan Meerkerk er nu vijf krijgt. Het CDA verliest een zetel en houdt er slechts één over. T@B komt opnieuw op vijf uit. Ook de ChristenUnie blijft stabiel en behoudt vier zetels. Voor de PvdA staan er twee stoelen klaar in de gemeenteraad, net als de voorbije vier jaar ook het geval was.

Extra zetel voor SGP

Meerkerk is bijzonder blij met de extra zetel. ,,We hebben niet alleen een stabiele achterban, maar ook een achterban waarin groei zit. We zijn de enige die stemmenwinst geboekt heeft. Wat dit betekent voor de coalitie-onderhandelingen? Daarop wil ik nog niet vooruitlopen. Ik wil deze uitslag eerst op me laten inwerken. Feit is wel dat we als coalitie door de kiezers zeker niet zijn afgerekend op de voorbije vier jaar. Integendeel.’’

Voor de nieuwkomer D66 was het spannend, want bij de tussentijdse telling zag het er goed uit. De partij die wordt aangevoerd door Robert Philippo deed voor het eerst mee in Hardinxveld-Giessendam. De politicus zocht de aansluiting met deze landelijke partij nadat hij de vorige raadsperiode in het voorjaar van 2019 afscheid nam van het lokale T@B. Philippo was op dat moment ook al lid van D66. Uiteindelijk behaalde D66 364 stemmen. Dat is met een kiesdrempel van 518 te weinig voor een raadszetel.

Winst voor Jezus Leeft

Jezus Leeft, dat voor de tweede keer deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hardinxveld-Giessendam, komt evenmin in de raad van Hardinxveld-Giessendam. Maar de lijst onder aanvoering van Maurits Jan Westhoven boekt met 104 stemmen een serieuze winst ten opzicht van vier jaar geleden. Toen kreeg Jezus Leeft 44 kiezers op zijn hand.

Bekijk hier de uitslagen van alle gemeenten in Rivierenland en in de Drechtsteden.

Volledig scherm De container gaat op zijn kop:Stemmen tellen in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. © Anja Broeken/ AD

