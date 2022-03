Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in West Betuwe

Geen enkele andere partij wist zetelwinst te boeken. De lokale partij heeft flink zetels gewonnen van partijen die ook landelijk actief zijn. Van Stappershoef: ,,Ik denk dat we door de kiezer vooral gewaardeerd worden door ons kernenbeleid. We hebben waargemaakt dat we onze 24 dorpen en twee stadjes allemaal zelf de ruimte willen geven om met initiatieven te komen. En al onze kernen hebben die uitdaging opgepakt. Dat hebben onze kiezers gezien en gewaardeerd denk ik. En we hebben de verantwoordelijkheid genomen in de voorbije jaren.’’