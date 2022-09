Dit weekend wederom hinder op A27: grootschalige asfalteringswerkzaamheden gaan door

Bewoners Voorstraat Groot-Am­mers sturen brief over verkeers­vei­lig­heid en pleiten voor verkeers­licht

Bewoners van de Voorstraat in Groot-Ammers maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op het gedeelte tussen de Emmastraat en het kantoor van de firma Mourik. Ze hebben hierover een brief naar de gemeente Molenlanden gestuurd.

9 september