Docent Altena College overlijdt enkele uren nadat hij examenkandidaten uitslag heeft verteld

Woning­stich­tin­gen: zorgen om tekort aan goedkope huurhuizen

15:00 De zeven woningstichtingen in de Drechtsteden, waaronder Fien in Hardinxveld-Giessendam, maken zich zorgen over een tekort aan sociale huurwoningen. Dat schrijven ze in een brief aan de gemeenteraadsfracties in de zeven gemeenten.