Doe Mee! en SGP in Molenlanden zoeken liever naar overeenkomsten: ‘Anders was het een no go geweest’

De kans is erg klein dat in Molenlanden de komende vier jaar nog wordt gesproken over de koopzondag en het vloekverbod. Doe Mee!, de SGP en de VVD hebben afgesproken dat er geen initiatieven worden genomen of gesteund om op deze onderwerpen een wijziging aan te brengen.

Dat staat te lezen in het coalitieakkoord, die de drie partijen maandagmiddag hebben gepresenteerd. ,,Doe Mee! en de SGP zitten aan beide flanken van de politieke arena in Molenlanden. Als we slechts naar onze verschillen hadden gekeken, was het een no go geweest. We hebben juist ingezet op de overeenkomsten. De immateriële zaken waarover eerder al een raadsmeerderheid bestond, laten we zoals het nu is", aldus Joke van de Graaf van Doe Mee!.

Ze realiseert zich echter dat die afspraak met de SGP niet altijd even gemakkelijk is uit te leggen aan de achterban, die misschien wel op Doe Mee! heeft gestemd om koopzondagen mogelijk te maken. ,,Maar we wilden ook recht doen aan de verkiezingsuitslag.” Van de Graaf doelde hiermee op zetelwinst voor de SGP.

Fractievoorzitter Corné Egas van die partij heeft zijn kiezers echter ook een en ander uit te leggen. Hij geeft namelijk toe dat zijn achterban het liefst had gezien dat de zondagsrust een nog steviger fundament was geweest. ,,Maar we leven wel in een democratische werkelijkheid.”

Quote Inwoners in een eerder stadium betrekken bij beleid is ook belangrijk Corné Egas

Vertrouwen

In het 8 pagina's tellende coalitieakkoord zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt voor de komende regeerperiode. Zo willen de partijen werken aan de verdere verbetering van het vertrouwen in de gemeente. Volgens Egas betekent dat onder meer dat inwoners sneller antwoord gaan krijgen op een ingediende vergunning of vraag aan de gemeente. ,,En als we niet binnen de termijn kunnen antwoorden, dat we dat inwoners ook laten weten. We willen een gemeente zijn die dienstbaar is.”

Toch ziet ook hij dat daarmee niet automatisch de kloof tussen overheid en burger is gedicht. ,,Inwoners in een eerder stadium betrekken bij beleid is ook belangrijk. Natuurlijk krijg je niet iedereen tevreden en soms zul je voor inwoners toch nog te snel gaan. Daar moeten we alert op zijn.”

Arbeidsmigranten

Ook worden er de komende 4 jaar 800 woningen gebouwd. Volgens de coalitiepartijen gaat het voornamelijk om al bestaande projecten, die nu prioriteit gaan krijgen. Om de woningmarkt verder in gang te krijgen, denkt de coalitie ook over mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Op die manier houden ze geen woningen ‘bezet’ voor de eigen inwoners.

Molenlanden gaat bovendien de inkomensgrens voor het armoedebeleid verhogen van 120 naar 130 procent van het bijstandsniveau. Op die manier kunnen meer inwoners worden gesteund die het financieel moeilijk hebben. Ook willen de drie coalitiepartners ervoor zorgen dat het aantal jongeren dat jeugdhulpverlening nodig heeft met 10 procent terugdringen. Op dit moment zijn er zo'n 1000 jongeren in Molenland die in een jeugdhulpverleningstraject zitten. Volgens SGP-fractievoorzitter Egas is het zaak sneller en beter problemen te signaleren. ,,Als ze bij ons aankloppen, zijn we eigenlijk al te laat.”

Namens Doe Mee! nemen Arco Bikker en Johan Quik deel aan het college van burgemeester en wethouders. De SGP schoof Piet Vat en Jan Lock naar voren. De VVD levert één wethouder: Bram Visser. Alle 5 hebben bestuurlijke ervaring.

Enige kritiek daarop kwam van een Doe Mee!-kiezer. Zij vroeg zich tijdens de presentatie af waarom het college uit louter mannen bestaat. Van de Graaf had daar een kort antwoord op: vanwege de ervaring. ,,De afgelopen jaren zijn we gestart met deze wethouders, die hun werk nu kunnen uitbouwen.”

