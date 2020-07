Dominee maakt bordspel ‘Monoholy’: ‘Ga naar de gevangenis, zondaar’

COA wil kansrijke asielzoe­kers in Gorinchem: raad en bewoners horen in september meer

11 juli Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wil kansrijke asielzoekers en statushouders opvangen in het voormalig Belastingkantoor in Gorinchem. Dat heeft het burgemeester en wethouders laten weten in een eerste gesprek over zijn huisvestingsplannen. De Gorcumse raad - en bewoners - worden donderdag 3 september bijgepraat.