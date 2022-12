Doorgedraaide stapper dreigde met wraak bij café: ‘Ik kom zo terug, ik schiet jullie helemaal kapot’

Wanneer is natuurijs betrouw­baar? ‘Of het ijs écht goed is, blijft simpelweg een kwestie van proberen’

‘Je moet niet over één nacht ijs gaan’ is een uitdrukking die veel schaatsliefhebbers tegen beter weten in niet meer kennen zodra de vorst is ingezet. Eén nachtvorstje en veel mensen zijn niet meer te houden om het ijs op te gaan. Maar kijk uit, waarschuwt Waterschap Rivierland. ,,Schaats alleen op de ijsbaan van de vereniging, niet op de vaart of sloot waar wij het waterpeil beheren.”

15 december