Doorstroom van vluchtelingen ‘stokt aan alle kanten’ en daarom wil COA opvang in Gorinchem openhouden

Een heel leven in een boodschap­pen­tas: de eerste vluchtelin­gen arriveren in Gorinchem

Een heel leven in een knalgele tas van een supermarktketen met een smiley aan de zijkant. Heel wat vluchtelingen die bij de noodopvang in Gorinchem aankomen, dragen al hun spullen in een big shopper. De eerste circa honderd bewoners die onderdak krijgen in het oude belastingkantoor, zijn vrijdag aangekomen.

23 oktober