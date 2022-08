Dorpen ‘omgebord’ tot Boeren Altena: ‘Eigendommen van de gemeente houden we graag in originele staat’

Op verschillende plekken krijgen zogenoemde komborden stickers, waarbij het woord ‘Gemeente’ wordt beplakt met stickers waarop ‘Boeren’ staat. ‘Boeren Altena’ is dan het resultaat. Het is niet bekend wie of welke groep er achter deze actie zit. Hoewel het protest geen gevaar oplevert, worden de stickers wel verwijderd. ,,Eigendommen van de gemeente houden we graag in originele staat. Aangebrachte stickers worden altijd weggehaald’’, laat een gemeentewoordvoerder weten. Altena was al op de hoogte van de ‘plakactie’ van de boeren.