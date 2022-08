Dorpshuis in Spijk heeft geen moeite met luiercontainer, maar wel iets verderop

Een zaak met een luchtje, zou je wellicht denken. Maar volgens Doeser speelt de inhoud van de container geen rol. Het is de plaats die de stichting dwarszit. Die zou volgens hem best op de groenstrook kunnen. En daarmee dus links, in plaats van de rechts van de drie bestaande containers. Maar Avri besliste anders en plaatste de container vijftien meter verderop - met de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. En daarmee staat de container te dicht op de school en het rouwcentrum, tegen eerdere afspraken in, meent het bestuurslid.

,,Het is een flauwekulverhaal geworden. We hebben beroep aangetekend. Daarna volgde een verweerschrift van de advocaat van Avri dat plaatsing op de door het dorpshuis gewenste locatie helemaal niet kon omdat daar een drukpersleiding onder de grond ligt. Dat wil ik best geloven, maar dat hadden ze ook direct kunnen zeggen. Dan hadden we geen beroep aangetekend. Dat had ons griffiekosten van 360 euro gescheeld.” Dat de container nu geplaatst is voordat het beroep afgehandeld is, vindt Doeser niet ‘elegant’.