Dragersgilde maakt stijlvolle en respectvolle uitvaart compleet: ‘Schouder-dragen is ons handelsmerk’

Sinter­klaas komt met show naar Gorinchem, maar moet zich ook gewoon aan de coronare­gels houden

Ruim duizend kinderen en (groot)ouders gaan zondag naar de Sinterklaasshow in De Oosterbliek in Gorinchem. Organisator Henry Wessels is blij dat dit kan. Al kijkt de gemeente bij de eerste show wel mee of alles volgens de coronaregels verloopt.

11:56